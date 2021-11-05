Kolombiya’da 7.4 ton kokain ele geçirdiler

Kolombiya Donanması, ABD Ortak Özel Harekât Komutanlığı ile düzenlediği 4 farklı operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

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Kolombiya Donanması'ndan yapılan açıklamada, “Ulusal ve uluslararası sularda gerçekleştirilen dört operasyonda toplam 7,4 ton kokain ile üç yarı-denizaltı ve bir sürat teknesi ele geçirilerek uyuşturucu örgütlerine 249 milyon dolar maddi zarar verildi” denildi. Açıklamada, operasyonlarda 3 Kolombiyalı, 3 Ekvadorlu şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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