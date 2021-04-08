Koltuk krizindeki olay adam konuştu… AB Konseyi Başkanı Michel: Olay kötüye gitsin istemedik

Doğu Akdeniz’deki gerilim ve mültecilerin durumu nedeniyle son yıllarda AB ile Türkiye ilişkileri sorunlu bir hal alırken, önceki gün Avrupa Birliği’nin iki üst düzey ismi Ankara’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Ancak görüşmede konuşulanlardan daha çok, zirvedeki ‘koltuk krizi’ uluslararası basına damga vurdu.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI



Erdoğan ve Michel fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa otururken, ne yapacağını bilemeyen Von der Leyen ise şaşkınlıkla ayakta kaldı. Von der Leyen, şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra Erdoğan ve Michel’den uzakta kalan üçlü koltuğa oturdu.

Avrupa medyası Von der Leyen’e protokolde saygısızlık yapıldığını savunurken, Avrupa Komisyonu Başkanı’nın sözcüsü, “Komisyon Başkanı açıkça şaşırdı. Von der Leyen'in de Konsey Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aynı şekilde oturması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

‘GÖLGELENMESİNDEN ÜZGÜNÜM’



Yaşanan bu duruma tepki vermemekle eleştirilen olayın baş kahramanlarından AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Michel, son derece önemli bir görüşmenin böyle bir olay nedeniyle gölgelenmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Michel, “Ortaya çıkan görüntüler duruma kayıtsız kaldığım şeklinde yorumlandı ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Durumun daha da kötüleşmesi yerine görüşmemizin önemine dikkat çekmek istedik. İstanbul Sözleşmesi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi konuları konuştuğumuz bu önemli görüşmenin böyle bir olayla gölgelenmesinden dolayı üzgünüm” ifadelerini kullandı.

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