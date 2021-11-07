Komşuda aşı olmayanlara yeni yasaklar geldi

Son dönemde vaka ve ölüm sayısının artışa geçtiği Yunanistan'da üçüncü doz aşı olmayanlara getirilen yasaklar başladı.

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Yunanistan’da aşı olmayanlara getirilen negatif Covid-19 test sonucu gösterme uygulaması başladı…

Kasım ayında neredeyse her gün yeni bir günlük rekorun kırıldığı ülkede dün cafe ve restoranlar, bankalar ve diğer kamu kuruluşlarına girmek isteyenler aşı olduklarına dair belge ya da negatif test sonucu göstermek zorunda.

Başkent Atina’daki işletme ve mekanların önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaş bu uygulamaya tepki gösterdi. Bir giysi mağazası önünde kuyruk bekleyen Soula Tsaousi isimli Yunan Reuters haber ajansına, “Bu uygulamayı sevmedim. Burada hapishanede değiliz, medeni insanlarız” dedi.

Yunanistan’da Cuma günü 6909 insanda Covid-19 tespit edilmiş ve bu sayı en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede salgının başladığı günden beri 774.265 insanda corona virüsü tespit edilirken, 16200 insan ise Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

Resmi verilere göre 11 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 60.5’i tam aşılandı.