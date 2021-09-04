Komşuda korkutan corona gelişmesi

İran'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 515 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 110 bin 64'e yükseldi.

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İran’da corona virüsü salgınının bilançosu artıyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 404 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 5 milyon 103 bin 537’ye yükseldiği bildirildi.

515 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 515 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede salgının başlangıcından bu yana corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 64’e ulaştı. Toplam 7 bin 744 corona virüs hastasının hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü aktarıldı. Ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 19 Ağustos’ta 100 bini aşmıştı.

TOPLAM 28 MİLYON 843 BİN 64 DOZ AŞI YAPILDI

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran’da corona virüsüne karşı aşılama programında şu ana kadar 19 milyon 340 bin 385 kişiye en az bir doz aşı, 9 milyon 502 bin 679 kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı. Ülkede risk durumuna göre 246 şehir “kırmızı”, 144 şehir “turuncu”, 58 şehir ise “sarı” kategoride bulunuyor.

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