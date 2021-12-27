Komşuda Omicron alarmı! Kısıtlamaya gidiyorlar

Yunanistan, Covid-19’un Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemek için yeni kısıtlamalar getirdi.

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Yunanistan'da Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler sıkılaştırıldı. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris yaptığı açıklamada, kulüp ve barların da dahil olduğu eğlence mekanlarının gece yarısından sonra kapanması gerektiğini belirterek, mekanlarda ayakta müşteri bulunmayacağını ve bir masada en fazla 6 kişinin oturabileceğini ifade etti.

YENİDEN HAYATA GEÇİRİLECEK

Bu önlemlere ek olarak mevcut kurallara uyulmaması halinde stadyumların izleyici kapasitesinin yüzde 10 düşürüleceği, özel ve kamu sektöründe uzaktan çalışmanın yüzde 50 şeklinde yeniden hayata geçirileceği açıklandı.

Yunanistan'da son 24 saatte 9 bin 284 yeni vaka ve 67 can kaybı ile birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 84 bin 153'e, toplam can kaybı sayısı ise 20 bin 496'ya ulaştı.

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