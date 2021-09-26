Kremlin: Putin ve Erdoğan Suriye konusunu görüşecek

Gelecek hafta Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları öncesinde Kremlin'den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gelecek hafta gerçekleşecek kritik görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Peskov, Putin ve Erdoğan’ın İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını ifade etti.

Peskov, “Putin ile Erdoğan’ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını” söyleyen Peskov, “Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu, kabul edilemez ve tehlikeli. Suriye’de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak” dedi.

“NAHOŞ BİR İZ BIRAKTI”

Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kırım’la ilgili açıklamalarını da değerlendiren Peskov, bu açıklamaların Soçi ziyaretinin başarılı geçme olasılığını etkilemeyeceğini ifade etti.

Peskov, Türkiye’nin Kırım konusundaki tutumuna hakim olduklarını söylerken, “Türkiye’nin sayın Erdoğan’ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Bu açıklamalar biraz nahoş bir iz bıraktı ama bu Erdoğan’ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez” ifadesini kullandı.