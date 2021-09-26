Haberler - Dünya

Kremlin: Putin ve Erdoğan Suriye konusunu görüşecek

Gelecek hafta Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları öncesinde Kremlin'den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:04 - 26 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kremlin: Putin ve Erdoğan Suriye konusunu görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gelecek hafta gerçekleşecek kritik görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Peskov, Putin ve Erdoğan’ın İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını ifade etti.

Peskov, “Putin ile Erdoğan’ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını” söyleyen Peskov, “Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu, kabul edilemez ve tehlikeli. Suriye’de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak” dedi.

“NAHOŞ BİR İZ BIRAKTI”

Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kırım’la ilgili açıklamalarını da değerlendiren Peskov, bu açıklamaların Soçi ziyaretinin başarılı geçme olasılığını etkilemeyeceğini ifade etti.

Peskov, Türkiye’nin Kırım konusundaki tutumuna hakim olduklarını söylerken, “Türkiye’nin sayın Erdoğan’ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Bu açıklamalar biraz nahoş bir iz bıraktı ama bu Erdoğan’ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın ABD ile ilgili açıklamaları ile ilgili dikkat çeken yorum İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın ABD ile ilgili açıklamaları ile ilgili dikkat çeken yorum Erdoğan: Putin'den farklı beklentilerim var İlginizi Çekebilir Erdoğan: Putin'den farklı beklentilerim var
ABD Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı New York Putin rejim Rusya Suriye Türkiye Vladimir Putin