Kudüs’te Müslüman mezarlarına saldırı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarındaki Müslüman mezarlarını tahrip etti.

Sozcu.com.tr

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Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın doğusundaki Müslüman Yusufiye Mezarlığı'ndaki birkaç kabir, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin iş makineleriyle tahrip edildi. Mezarlığın bekçisi Mustafa Ebu Zehra yaptığı açıklamada, belediyeye ait iş makinelerinin mezarlığa girdiğini ve mezarlardan bazlarını yıktığını söyledi. Zehra, yapılan kazı çalışmalarında Müslümanlara ait olduğu ifade edilen mezarlardan bazı kemiklerin ortaya çıktığını da ifade etti.

Bölgeye gelen Filistinliler, iş makinelerinin çalışmasını önlemeye çalıştı. Filistinlilerin tepkisi üzerine kazı çalışması durdurulurken, Filistinliler kemiklerin üstünü yeniden toprakla örttü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, İsrail mahkemesinin İsrail Arkeoloji İdaresi'ne söz konusu mezarlıkta kazı çalışması için izin verildiğini bildirdi. Mezarlıkta 1948 ve 1967 yıllarındaki savaşlarda hayatını kaybeden Müslümanların mezarlarının yer aldığını belirten Dicani, kazı çalışmalarına karşı her türlü yasal yola başvuracaklarını vurguladı.

Öte yandan, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi'nin söz konusu alanda park yapmayı hedeflediği aktarıldı.