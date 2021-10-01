Kuzey Kore gözdağı vermeye devam ediyor

ABD ile son dönemde tansiyonu yükselten Kuzey Kore'den endişe verici bir hamle daha geldi. Son dönemde füze denemelerini artıran ve adeta ABD ve Batı dünyasına gözdağı veren Kuzey Kore dün gece yeni geliştirilen hava savunma sistemini denedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuzey Kore, son haftalardaki füze denemelerine bugün de devam etti… Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore’nin yeni geliştirilen uçaksavar füze sistemini test ettiğini duyurdu.

ABD ile nükleer görüşmelerin tıkandığı bir dönemde Kuzey Kore böylelikle bu hafta gerçekleştirdiği ikinci füze denemesini de test etti ve Batı dünyasına gözdağı verdi. Kuzey Kore en son Salı günü daha önce hiç görülmemiş hipersonik füze testi gerçekleştirmişti.

DAHA GELİŞMİŞ TEKNOLOJİYE SAHİP

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bölgede Pyongyang yönetimi son haftalarda dört füze denemesi gerçekleştirmiş oldu. Uzmanlar, Kuzey Kore’nin bu deneme ile daha sofistike ve gelişmiş silahlar geliştirmeye devam ettiğini aktardı.

KCNA haber ajansına açıklama yapan Savunma Bilimi Akademisi’nden silah geliştiriciler, bu test ile füzenin, radarın ve sistemin diğer parçalarının performansının ölçüldüğü belirtildi. Bu silahta çift dümen kontrolü ve ikili uçak motoru olduğu da kaydedildi.

Kuzey Kore lider Kim Jong-un’un katılmadığı denemelerde politbüronun önde gelen isimlerinden Pak Jong Chon yer aldı.

Kuzey Kore son haftalarda savunma sanayini geliştirirken, ABD ve Güney Kore’nin çifte standardı ve saldırgan tavırlarına karşılık bu denemeleri gerçekleştirdiği de belirtildi.

İlginizi Çekebilir Kuzey Kore’den ABD’ye sert sözler



İlginizi Çekebilir Kuzey Kore'den ABD'ye sert sözler

İlginizi Çekebilir Dün ABD bugün Kuzey Kore: Hipersonik füze denemeleri hız kazandı