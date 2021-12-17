Kuzey Kore’de K-Pop idamları iddiası

Güney Kore'yi 'en büyük düşman' olarak niteleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Güney Kore kültürünün simgesi haline gelen K-pop'a savaş açtığı, videoları izleyen ve paylaşan kişileri ise idam ettirdiği ortaya çıktı.

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Kuzey Kore ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir haber kamuoyunda yankı buluyor. Almanya’nın Bild gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un, düşman olarak gördüğü Güney Kore’de akım olan K-pop videolarına savaş açtığını öne sürdü.

Bild’in haberine göre, Güney Koreli grup “Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu” (TJWG) tarafından hazırlanan bir insan hakları raporunda, son on yılda rejim tarafından en az yedi kişi K-pop videoları dağıttığı veya izlediği için idam edildi.

‘KÖTÜ HUYLU KANSER’ NİTELENDİRMESİ

Raporda, Kuzey Kore, diktatör Kim Jong-un’un “kötü huylu kanser” olarak adlandırdığı Güney Kore videolarını yasakladığı, bu yasağa uymayanları ise ölüm cezasına çarptırdığı öne sürülüyor.

TJWG,, kuzeyde insanların devlet onaylı halka açık infazlarda öldürüldüğü ve gömüldüğü yerleri belirlemek için 683 Kuzey Koreli sığınmacı ile görüştü. Raporda, 23 infazın ise belgelendiği iddia edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 2011’de iktidara geldiğinden beri Güney Kore eğlence endüstrisini direkt olarak hedef alan uygulamalar başlatmıştı. Ülkede Güney Kore’ye ait şarkılar, filmler ve televizyon oyunları yasaklanmış, bunların “Kuzey Korelilerin zihinlerini yozlaştırdığı” öne sürülmüştü.

Raporda, “İdam edilenlerin aileleri genellikle infazı izlemeye zorlandı” ifadeleri de dikkat çekti.

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