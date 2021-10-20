Kuzey Kore’den korkutan balistik füze denemesi

Son dönemde füze denemelerini ve savunma sistemlerini geliştirip denemeye ağırlık veren Kuzey Kore'den dünyayı endişelendiren bir hamle daha geldi. Kim Jong-un'un bir denizaltıdan daha yeni bir balistik füze denemesi yaptığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump döneminde ilişkilerin yumuşadığı Kuzey Kore hattında sıcak gelişmeler arka arkaya geliyor… Son dönemde kendi geliştirdikleri balistik füzeleri ve savunma sistemlerini daha yoğun bir şekilde denemeye başlayan Pyongyang yönetimi bugün yeni bir deneme yaptıklarını daha duyurdu.

Dün Güney Koreli yetkililerin, “Kuzey Kore tarafından tanımlanamayan bir füze fırlatıldı” açıklamalarından bir gün sonra Kuzey Kore’nin denizaltıdan bir balistik füze fırlattığı duyuruldu.



Beyaz Saray konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore’nin bu tür “provokasyonlardan” uzak durması çağrısında bulunurken ABD’nin Kuzey Kore ile diplomatik olarak kapılarının açık olduğunun altını çizdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, “Kuzey Kore’nin kendi nükleer ve füze envanterini geliştirmesinin önüne geçişmeli. Bence eğer masaya oturacaklarsa yaptırımlar gevşetilmeli” diyerek ABD’nin yaptırımları gevşetmesini talep etti.

ABD ve Birleşik Krallık’ın Kuzey Kore’nin son dönemde artan füze ve silah denemelerini BM Güvenlik Konseyi’nde görüştüğü de aktarıldı. Reuters’a konuşan diplomatlar, bu konunun gündeme geldiğini açıkladı.

Uzmanlar ve analistler, Kuzey Kore’nin geliştirdiği yeni ve daha ufak balistik füzelerin daha ufak bir menzile sahip olduğunu fakat tek bir denizaltında depolanabildiğini ve nükleer başlık yerleştirilebileceğini duyurdu.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, “Yeni füzede mobilite üst seviyede. Bu teknoloji ülkemizin savunma teknolojisine büyük katkı sağlayacak” ifadesine yer verdi.