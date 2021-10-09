Lavlar 1419 binayı yuttu, art arda 37 deprem oldu! Adada kâbus sürüyor

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağı'dan akan lavların yok ettiği bina sayısı bin 419’a ulaştı. Adada bugün 37 deprem meydana gelirken İspanya Havalimanları ve Hava Ulaşımı (AENA), La Palma Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi.

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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor.

BİN 419 BİNA YOK OLDU

Yanardağdan çıkan lavların 4 evi evi daha yuttuğu ifade edilirken, lavların yok ettiği bina sayısı bin 419'a ulaştı. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü'nün (Involcan) tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde Cumbre Vieja Yanardağı'nın ağzının kuzey yüzünün çöktüğü ve çeşitli yönlere doğru yoğun lav akışı olduğu bildirildi.

ADADA BUGÜN 37 DEPREM MEYDANA GELDİ

İspanya Ulusal Jeoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, bugün adada 37 deprem yaşandığı ve en büyük depremin 4,1 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

HAVALİMANI YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

Geçtiğimiz perşembe günü pistlerde biriken kül nedeniyle uçuş trafiğine kapanan La Palma Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçtiği aktarıldı. İspanya Havalimanları ve Hava Ulaşımı (AENA), havalimanının tekrar kullanıma açıldığı ve temizlik çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

FELAKETTEN ETKİLENENLERE 10.5 MİLYON EUROLUK YARDIM

Kanarya Adaları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yanardağ felaketinden etkilenen vatandaşlara 10,5 milyon euroluk ekonomik yardım paketi hazırlandığını ve en yakın zamanda bu paranın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı duyuruldu.

Öte yandan La Palma'da lavlar 480 hektarlık alanı yok ederken, 6 binden fazla kişi ise tahliye edildi.