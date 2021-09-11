Lefkada limanında katamaran yangını! Onlarca tekne tahliye edildi

Yunanistan’ın turistik Lefkada kenti limanındaki dev katamaranda akşam saatlerinde çıkan yangının söndürülemediği ve limandaki yat ve teknelerin tahliye edildiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın turistik kenti Lefkada limanında bugün akşam saatlerinde Magnum Opus isimli dev katamaran yatta çıkan yangın korku yarattı.

Bugün akşam saatlerinde meydana gelen ve 18 metre uzunluğundaki 7 metre genişliğindeki katamaran yattaki akaryakıt deposunun dolu olduğunu bildirilmesi üzerine limandaki onlarca tekne tahliye edildi.

Ardından yangın söndürme teknelerinin müdahale ettiği yangında katamaran yat çekilerek liman dışına çıkarıldı.

Bir İngiliz çifte ait olduğu belirtilen ve tamamen yanan yatı söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.