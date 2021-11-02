Liderler orman alanlarının tahribatına karşı durdu

Glasgow'da düzenlenen küresel iklim zirvesinde 100'ün üzerinde dünya lideri 10 yıl içinde orman alanlarının yok olması ve arazilerin tahribata uğramasının önüne geçme taahhüdünde bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

COP26 iklim zirvesinde dün yayımlanan ortak açıklamada orman alanlarının korunması ve genişletilmesi için kamu ve özel kaynaklarından 19 milyar dolar harcanacağı belirtildi.

Açıklamaya destek veren ülkeler arasında dünyadaki ormanların %85’ini oluşturan Brezilya, Endonezya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti de yer aldı.

İngiltere başbakanlık makamından yapılan bir açıklamaya göre, yaklaşık 34 milyon kilometre kare orman dün yayımlanan Orman ve Arazi Kullanımı Glasgow Liderler Bildirgesi’nin kapsamına girecek.

İlginizi Çekebilir İklim Değişikliği Konferansı'na özel jetlerle gittiler çevrecileri öfkelendirdiler