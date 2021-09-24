Lübnan Başbakanı Mikati ilk resmi ziyaretini Fransa’ya yaptı

Lübnan’ın yeni Başbakanı Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümetin Lübnan parlamentosundan güvenoyu almasının ardından ilk resmi ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirerek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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Lübnan'da Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümet 20 Eylül'de parlamentoda güvenoyu almış, başkent Beyrut'taki patlamanın ardından patlak veren ve 13 ay boyunca devam eden siyasi kriz son bulmuştu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümetin Lübnan parlamentosundan güvenoyu almasının ardından ilk resmi ziyaretini Fransa'ya gerçekleştirdi.

Mikati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris'te yer alan Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Macron, Lübnan’a yönelik desteğini teyit ederek, limandaki patlamadan sonra ülkeyi 2 kez ziyaret ettiğini hatırlattı. Fransa’nın Lübnan ordusuna destek sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini söyleyen Macron, Fransa'nın yeni Lübnan hükümeti ile birlikte belirli bir gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Macron, uluslararası toplumun reformlar yapılmadığı takdirde Lübnan’a yardım sağlamayacağına dikkat çekerek, Mikati'nin gerekli reformları gerçekleştirme sözü verdiğini kaydetti. Lübnan hükümetinin yolsuzlukla mücadele için çalışması ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile hızla müzakerelere başlaması gerektiğini vurgulayan Macron, ülkedeki finans ve bankacılık sisteminin de büyük reformlara ihtiyacı olduğunu ifade etti. Lübnan'da yaklaşan seçimlere de değinen Macron, seçimlerin şeffaf bir şekilde yapılması gereğini vurguladı.

Macron'un ardından konuşan Mikati de hükümetinin gerekli reformları gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Lübnan parlamentosu ile koordineli olarak çalışacağını söyleyerek, “Lübnan, Arap ve Batı desteğine güveniyor” dedi. Mikati ayrıca, ekonomiyi canlandırmak, Uluslararası Para Fonu ile umut vaat eden müzakereleri takip etmek ve krizi sona erdirmek için kararlı önlemler alındığını doğrulayarak, Fransa’nın bu müzakerelere desteğine yönelik güvenini vurguladı.

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