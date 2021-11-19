Lukaşenko’dan göçmen krizi itirafı: Yardım etmiş olabiliriz

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Polonya sınırına giden göçmenlere kendisine bağlı güçlerin yardım etmiş olmasının 'büyük olasılık' olduğunu söyledi. Lukeşonko, göçmenlerin davetle getirildiği iddialarını ise kabul etmedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Brüksel’in, Belarus-Avrupa Birliği sınırındaki ‘göçmen akışını kendisinin organize ettiği’ yönündeki suçlamalarını da reddetti. Ancak BBC’ye mülakat veren Lukaşenko, “Biz Slav’ız, kalp taşıyoruz. Belki de (bizden) birileri yardımcı olmuş olabilir.” dedi.

Lukaşenko, Belarus’un göçmenlerin Polonya’ya geçişlerine yardım edip etmediği yönündeki soruya ise, “Bence bu kesinlikle mümkün. Biz Slav’ız ve kalp taşıyoruz. Askerlerimiz göçmenlerin Almanya’ya gitmek istediğini biliyor. Belki de biri onlara yardım etti. Ben bununla ilgilenmeyeceğim bile.” diye konuştu.

POLONYA: BELARUS KAMYONLARLA SINIRA TAŞIYOR

Euronews’ta yer alan habere göre Polonya hükümeti, Belarus’u, Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin iki ülke sınırından ayrılmasından birkaç saat sonra, kamyonlarla tekrar sınıra taşıyarak yasa dışı yollardan geçmeye zorlamakla suçladı.

Polonya Sınır Muhafızları Sözcüsü Anna Michalska, perşembe akşamı, geçici kampların boşaltılmasından sadece birkaç saat sonra Belarus makamlarının yüzlerce göçmeni kamyonlarla geri getirdiğini ve onları karanlıkta geçmeye zorladığını söyledi.

Michalska, “Belaruslular zorla geçme girişiminin olduğu bölgeye daha fazla göçmen getiriyor. İlk etapta 100 kişi vardı ama Belarus tarafı kamyonlarla daha fazla insan getirdi, sonra 500 kişi oldu.” ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Belarus Devlet Sınır Komitesi, 16 Kasım’da Belarus-Polonya sınırında Polonya sınır muhafızlarının göçmenlere yönelik müdahalesi ile ilgili soruşturma başlattı. Komiteden yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin Belarus topraklarındaki göçmenlere müdahalede bulunulduğuna dikkat çekilerek, olay yerinde biber gazı etken maddesi bulunduğu, bu maddenin gaz bombaları, gaz silahları için mermiler ve tazyikli sular içinde polis ve askere hizmet veren özel araçlarda kullanıldığına dikkat çekildi.

Bu maddenin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu da belirtilerek, ses bombalarının da olayda kullanıldığı kaydedildi. Açıklamada, olay sonrası 4’ü kadın ve biri çocuk, 30’dan fazla kişinin tıbbi yardım için Belarus tarafına başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca Belarus-Litvanya sınırında Klevitsa bölgesinde, Litvanya sınır muhafızlarının bu ülke tarafına geçenlerin üzerine köpekleri saldırtması ve Belarus tarafına itmesiyle ilgili de soruşturma yapıldığı aktarıldı.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye’den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu. Bu kişiler dün, sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgede hazırladığı kapalı alana geçmişti.

İlginizi Çekebilir Merkel ve Lukaşenko, sınırdaki göçmen kriziyle ilgili görüştü

İlginizi Çekebilir NATO'dan Belarus'a uyarı: Bu insanlık dışı bir durum