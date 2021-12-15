Lüks kayak merkezi ile ilgili şok iddia: İçkimize hap attılar, iğne yaptılar

Dünyanın en lüks tatil merkezlerinden biri olan ve Fransız Alpleri'nde yer alan Trois Vallées kayak merkezi, uyuşturucu saldırılarıyla gündeme geldi.

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İngiltere'de son dönemde gece kulüplerinde artan iğneli saldırı olayları endişe yaratırken, korkutan bir haber de lüks kayak merkezi Trois Vallées’den geldi. Fransız Alp'lerinin dünyaca ünlü lüks Trois Vallées kayak merkezinde saldırgan paniği yaşanıyor.

Öğrenciler, yıllık Oxbridge kayak gezisi sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından yayınlarken, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu.

Fransız Alpleri’ne tatile giden öğrenciler, içeceklerine bir madde attığını iddia ederken, iki arkadaşlarına da uyuşturucu iğne yapıldığını öne sürdü.

EN AZ 6 ÖĞRENCİ HEDEF ALINDI

Sosyal medyadaki raporlar, Fransız Alpleri’ndeki Val Thorens tatil beldesinde biri erkek en az altı öğrencinin hedef alındığını gösteriyor.

Yetkililer, iki gün önce başka bir olay bildirildiğini açıkladı. Yetkililer, yaşanan olayların yine öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Cambridge Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci, yaşananların başka öğrencilerden kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken bir başkası da, “Varsity Gezisi ile hiçbir ilgisi olmayan bir grup orta yaşlı adam arama yapılmadan bizim olduğumuz kulübe alındı” dedi.

“UYUŞTURUCU İĞNE BATIRILDI”

Bir diğer öğrenci ise, seyahat organizatörü Nuco’dan hiçbir temsilcinin bulunmadığı kulübün arka girişinden içeri girmeye çalışan “yerlilere benzeyen büyük bir kalabalık” gördüğünü ve saldırıların onlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Saldırıların tatil beldesindeki popüler Le Malaysia’da gerçekleştiği bildirildi.

Bir öğrenci Perşembe günü saat 23.15’te bir sosyal medya grubuna arkadaşların ‘uyuşturucu iğne batırıldığını’ yazdı.

Oxford hukuk öğrencisi Maeve Carroll, sabah saat 2’de Facebook’ta şunları yazdı: “Şu anda, bu gece iğneler/içecekler tarafından sarhoş olduğunu bildiğimiz beş kız var.

Kız öğrenciler kendilerini güvensiz ve ‘korkmuş’ hissettiklerine dair yorumlar yayınladılar ve bazılarının ‘kendilerini korumak için uzun kollu üstler ve montlar giydikleri’ bildirildi.

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