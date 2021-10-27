Macaristan’da Covid-19 vakaları tavan yaptı

Macaristan'da Nisan ayından beri en yüksek günlük corona virüsü vakaları açıklandı.

Sozcu.com.tr

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10 milyon nüfuslu Macaristan’da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor… Bugün hükümet tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 3125 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

5.7 milyon insanın tam aşılı olduğu ülkedeki vaka sayısı Nisan ayından beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ülkede salgının başladığı günden beri Covid-19’dan ölenlerin sayısı da 30.647’ye ulaştı.

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