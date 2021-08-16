Macaristan’da katliam gibi kaza

Macaristan'da meydana gelen otobüs kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Macaristan’ın başkenti Budapeşte'nin yaklaşık 70 kilometre güneybatısındaki M7 otoyolunda bir yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı. 50'den fazla yolcusu bulunan otobüs, otoyoldaki bariyerleri aşarak üst geçidin direğine çarptı.

Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere 48 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı.