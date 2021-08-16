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Macaristan’da katliam gibi kaza

Macaristan'da meydana gelen otobüs kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Macaristan’da katliam gibi kaza

Macaristan’ın başkenti Budapeşte'nin yaklaşık 70 kilometre güneybatısındaki M7 otoyolunda bir yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı. 50'den fazla yolcusu bulunan otobüs, otoyoldaki bariyerleri aşarak üst geçidin direğine çarptı.

Foto: İHA

Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere 48 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı.