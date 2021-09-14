Macron’dan seçim yatırımı: Bütçeyi 1.5 milyar euroya çıkardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl yapılacak seçimler için hamlelerine devam ediyor. Macron, suçla mücadeleye verdiği önemi göstermek için İçişleri Bakanlığı bütçesini 1.5 milyar euroya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da gelecek yıl yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti buna yönelik dikkat çeken adımlar atıyor.

Sağlıktan diplomasiye pek çok alanda aldıkları yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Macron, bunlar arasına bir yenisini daha ekledi.

SUÇLA MÜCADELE VE GÜVENLİK

Macron, İçişleri Bakanlığı bütçesinin gelecek yıldan itibaren artırılacağını duyurdu. Buna göre bakanlığın 2022 bütçesi 1.5 milyar euroya yükselecek.

Macron’un bu son adımının amacının, seçimler öncesinde suçla mücadele ve güvenliğe ne kadar önem verdiğini göstermek olduğu öne sürülüyor.