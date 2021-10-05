Macron’dan Taliban açıklaması: Şartları belli etmek gerek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afganistan yönetimini geçen aylarda ele geçiren Taliban ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ekim ayının sonunda İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamalarda bulundu.
France Inter radyo istasyonuna konuşan Macron, “G20 Zirvesi, Taliban’a uluslararası kamuoyunda tanınmasının karşılığındaki şartlar konusunda açık ve net mesaj vermeli” dedi. Macron, Taliban’ın kadınlara eşit haklar verilmesi, insani yardım operasyonlarına erişim izni sağlanması ve terör örgütleriyle bağlantısını kesmesi gerektiğini söyleyerek, bunların kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.