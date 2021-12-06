Mağazada maske takmayı unutan başbakan özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da alışveriş yaptığı sırada maske takmadı. Maskesiz görülen Frederiksen, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Aralık’ta sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı…

Frederiksen, “Dün Kopenhag’da bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra bunu yapmayı unuttum. Bir vatandaş filme aldığı için haber oldu. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, sadece benim değil. Bu yüzden elbette özür diliyorum ve virüsün yayılmasını durdurmak için yaptığımız her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Uzmanlar şaştı: İskandinavya'da ilk kez görüldü

İlginizi Çekebilir Finlandiya Başbakanı Marin'den AB'ye çağrı