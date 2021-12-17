Mahkemeden Alec Baldwin’in telefonu için arama emri

Alec Baldwin'in başrolünü üstlendiği film çekimlerinde kuru sıkı tabancayla görüntü yönetmenini öldürmesi dünyayı şoke etmişti. Mahkeme, olayla ilgili yeni kanıtlara ulaşmak için adım attı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust filminin çekimleri sırasında, kuru sıkı tabancayla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin de yaralanmasına yol açtığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Trajik olayın yaşandığı New Mexico eyaletinde mahkeme, Baldwin'in cep telefonu için arama kararı çıkardı. Mahkeme, telefonda, yürütülen soruşturmayla bağlantılı bir kanıt olabileceğine hükmetti.

Baldwin'in avukatı Aaron Dyer, “Kanıtların müvekkilimin suçsuzluğunu kanıtlayacağına eminiz” dedi.

‘TETİĞİ ÇEKMEDİM’

Ekimde yaşanan olayda Baldwin'in tabancayla prova yaparken görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına yol açması dünyayı şoke etmişti. Kuru sıkı tabancaya yanlışlıkla gerçek mermi konduğu belirtilmişti.

Baldwin, bir süre önce verdiği röportajda, tetiği çekmediğini ve silahın birden patladığını söylemişti. Ünlü oyuncu, “Ben asla kimseye silahımı doğrultup tetiği çekmem” demişti.

Aktör ayrıca polisle tam bir işbirliği içinde olduğunu da ifade etmişti.

Baldwin, açılan davada “sorumsuzca davranmakla” ve güvenlik prosedürlerine uymamakla suçlanıyor.

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