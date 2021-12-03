Mali’de BM konvoyuna saldırı

Mali’de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda 1 BM personeli hayatını kaybederken, 1 personel yaralandı.

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Mali'de BM konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinden Gao kentine giden MINUSMA'ya ait konvoya Bourem kasabasının yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıda 1 BM personelinin hayatını kaybettiği, 1 personelin ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden ve yaralanan personelin uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

,BM misyonu MINUSMA’da bölgede şiddeti kontrol altına almak için yaklaşık 13 bin asker görev yapıyor. 2013’ten bu yana düzenlenen saldırılarda MINUSMA'YA bağlı 250’den fazla kişi hayatını kaybetti. MINUSMA, dünyadaki en tehlikeli BM misyonu olarak biliniyor.