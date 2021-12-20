Maxvell davası sürüyor: Kraliyet ailesiyle ilgili yeni iddialar

ABD'nin gündemine oturan seks tarikatı ve cinsel istismar davasında ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam ediliyor. Ortaya çıkan son iddialar, Maxvell ve Epstein'in kraliyet bağlantılarını yeniden gündeme getirdi.

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ABD’de milyarder iş insanı Jeffrey Epstein için cinsel istismara aracılık yapma suçlamasıyla cezaevinde tutulan sosyetik ABD’li Ghislane Maxwell’in yargılandığı davada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Maxwell’in 2000 yılında Prens Charles’ın katıldığı bir film galasının ardından ‘zengin erkekleri hedef almak için’ üç genç kızı bir partiye götürdüğü ortaya çıktı.

Mahkemeye sunulan fotoğraflarda, 59 yaşındaki Maxvell, üç kız ile birlikte ‘zengin iş insanlarının’ etrafını sararken, yeni ortaya çıkan bir fotoğrafta içkisini yudumlarken görülüyor.

İngiltere merkezli The Sun tarafından elde edilen görüntü, 22 Kasım 2000’de Londra’daki Red Cube gece kulübünde Charlie’nin Melekleri gösterimi için düzenlenen bir parti sırasında çekildiği açıklandı.

PRENS CHARLES’LA İLGİLİ İDDİA

Aynı gece, kapı komşusu Odeon Leicester Meydanı’nda, Prens Charles, yıldızları Drew Barrymore ve Lucy Liu ile kol kola görüntü vermişti.

İngiliz The Sun gazetesi, Prens Charles’ın Maxvell’in getirdiği genç kızlardan haberdar olup olmadığını veya ‘orada neler döndüğünü’ bildiğine dair bir ipucu olmadığını da duyurdu.

Ancak fotoğraf, pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın kraliyet çevrelerine ne kadar yaklaştığı ve Prens Andrew ile olan bağlantıları konusunda yeni endişeler uyandırıyor.

Genç kızlardan birinin hedef aldığı zengin iş insanı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, durumun farkında olmadığını ama öğrenince ‘dehşete düştüğünü’ söyledi.

İsmi açıklanmayan iş insanı, ‘Üç kız benim ve bir arkadaşımın durduğu yere geldi. Ergenliklerinin sonlarında gibi görünüyorlardı. Bizimle flört ettiler” dedi. “Görünüşe göre her şey bizim zenginliğimizi test etmek içinmiş” diye de ekledi.

İş insanı, kimsenin kızlarla ilgilenmediğini ve birkaç dakika sonra Maxwell tarafından götürüldüklerini söyledi.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı olarak cinsel istismara aracılık yapmakla suçlanıyor.

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