Mecliste skandal ‘tecavüz şakası’

Hintli milletvekili Rameş Kumar’ın sözleri, ülkedeki kadın milletvekillerini ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'da bir meclis oturumu sırasında tecavüzle ilgili şaka yapan bir milletvekili, tepkiler üzerine özür diledi.

Karnataka eyaletindeki bir meclis oturumunda, muhalefet milletvekili K.R. Rameş Kumar’ın meclis başkanının tartışmaları kontrol etmekte zorlanması üzerine “Bir söz vardır. Tecavüz kaçınılmazsa yat ve zevk almaya bak” demesi, salonda kahkahalara neden oldu.

Ancak ülkedeki kadın milletvekilleri, olaya sert tepki gösterdi. Başbakan Narendra Modi'nin partisinden birçok kadın milletvekili olayı kınarken, Kumar'ın üyesi olduğu Kongre Partisi de, Kumar'ın yorumunun “duyarsızca” olduğunu kabul etti.

DAHA ÖNCE DE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkiler üzerine açıklama yapan Kumar, “Bu durum kadınların duygularını incittiyse özür dilemekten çekinmem. En içten şekilde özür diliyorum” dedi.

Hindistanlı vekil, daha önce de bazı cinsiyetçi söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

2019'daki bir meclis oturumunda hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddettiği konuşmasında kendisini tecavüz kurbanına benzetmiş, daha sonra da özür dilemişti.

Hindistan'da geçen yıl 28 binden fazla tecavüz vakası kayıtlara geçti ama yetkililer asıl rakamın çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

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