Meksika’da hastanede yatan corona hastalarının yüzde 97’si aşısız

Meksika Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hugo Lopez-Gattel Ramrez, Covid-19 salgınında Meksika’daki üçüncü dalgada hastanede yatan hastaların yüzde 97’sinin Covid-19’a karşı aşılanmadığını belirtti.

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Meksika Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hugo Lopez-Gattel Ramrez bugün ulusal sarayda düzenlenen “Sağlığın Nabzı” sunumunda konuştu.

Ülkedeki aşılamanın ilerlemesi sayesinde ölüm oranlarının düştüğünü vurgulayan Ramirez, “Bugüne kadar 48 milyonun biraz üzerinde aşı uyguladık, aşının en ciddi Covid-19 formlarını azaltmada koruyucu etkisi mevcut, şimdi üçüncü dalgada hastaneye yatırılanların yüzde 97'sinin aşılanmadığını ve yüzde 3'ünün de kronik hastalığı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden aşı olmak önemli” dedi.

Ramirez, Covid-19 pandemisinde ülkede görülen üçüncü dalgadan dolayı hastaneye yatışlardaki artış nedeniyle ülke genelinde hastanelerde dönüşüm uygulanarak, Covid-19 kapasitesinin artırılacağını bildirdi.

Ayrıca Pandeminin başladığı zamanlarda hasta bakım yöntemlerinin anında doğaçlama olarak geliştirildiğini aktaran Ramirez, Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastaları için takip edilmesi gereken bir dizi tedavi ve protokol rehberi yayınlayarak bundan sonra sağlık kurumlarının Covid-19'a karşı daha faydalı tedaviler uygulayacaklarını belirtti.

Meksika'da toplam vaka sayısı 2 milyon 861 bin 498'e, toplam can kaybı ise 241 bin 279'a ulaştı.

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