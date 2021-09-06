Melania Trump: 2024’te First Lady olmak istemiyorum

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde tekrar aday olma isteğine eşi Melania Trump'tan veto geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin eski başkanlarından Donald Trump’ın 3 yıl sonra yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını koyma isteği ile ilgili dikkat çekici bir iddia Amerikan medyasından geldi.

CNN’de yer alan haberde, Trump’ın yeniden siyasete girme ve başkanlık yarışında aday olma isteğinin Melania Trump’ı rahatsız ettiği belirtildi. 2024’te yapılacak seçimler için hazırlık yapan ve “sürprize hazır olun” mesajı veren Trump’ın bu açıklamalarına rağmen Melania Trump’ın yakın arkadaşlarına “Tekrar First Lady olmak gibi bir isteğim yok” dediği iddia edildi.

CNN’e konuşan kaynaklar, “Melania Trump’ın seçim mitinglerine ve bu sürece tekrar girmek istemediği biliniyor. Melania Trump’a yakın kaynaklar, kendisinin bırakın tekrar First Lady olmayı Beyaz Saray’a girmekle bile ilgilenmediğini söyledi” ifadesini kullandı.

“MELANIA TRUMP MUTLU VE RAHAT”

Ocak ayında resmen görevini Joe Biden’a bırakan ABD’nin eski başkanı Trump henüz resmi olarak seçimlere katılacağını açıklamasa da katıldığı etkinlik ve mitinglerde böyle bir senaryoyu düşündüğünü dile getirmişti.

Öte yandan ABD medyası, Melania Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra mutlu ve rahat hissettiğini aktardı. CNN, medyada daha az yer alan ve neredeyse hiç görünmeyen Trump’ın Mar-a-Lago’da dinlendiğini ve annelik görevini yaptığını duyurdu. CNN, “Melania Trump zaten çok kapalı bir kişiydi ve kamuoyunun karşısına çıkmak istediği bir şey değildi” yorumunu yaptı.

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