Merkel: 20 yıllık kazanımlar için Taliban’la görüşmekten kaçınılmamalı

Gelecek ay görevi bırakacak Almanya Başbakanı Angela Merkel, Taliban ile görüşeceklerinin sinyalini verdi. Merkel, "Son 20 yılda elde edilen kazanımları korumak için Taliban'la görüşmekten kaçınmıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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2005’ten beri Almanya’yı yöneten ve bu yıl yapılacak seçimlere katılmayarak siyasetten çekilme kararı alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, açıklamalarda bulundu.

Taliban’la görüşebileceklerinin sinyalini veren Merkel, “Afganistan’da son 20 yılda elde edilen kazanımları korumak için Taliban’la görüşmekten çekinilmemeli” dedi. Merkel, “Afganistan yeniden terörün merkezi haline geldi. Ülkede durum kötü ama sıkı çalışmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Afganistan’daki yerel görevliler için 31 Ağustos tarihinin son olmaması gerektiğinin altını çizerken, “Çekilme sürecinde müttefiklerimizle ortak hareket ediyoruz. Almanya ve Avrupa Birliği’ndeki ve NATO’daki müttefikleri bu kaotik çekilme sürecinden dersler çıkarmalı ve gelecekteki askeri hamlelerde benzer hatalar yapmamalıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) organlarının Afganistan’dakilere ve ülkeden kaçanlara insani yardım sağlama konusunda destekleyeceğini kaydeden Merkel, Almanya'nın şimdiye kadar 4 bin 600’den fazla kişiyi tahliye ettiğini ifade etti. Merkel ayrıca, “Afgan birliklerinin Taliban karşısında bu kadar çabuk pes etmesini ya da hiç direnişe kalkışmamasını hesaba katmamıştık” dedi.

Öte yandan şu ana kadar yaklaşık 4 bin 600 kişiyi Afganistan'dan tahliye eden Almanya, tarihindeki en büyük yabancı hava taşımacılığını gerçekleştirmiş oldu.

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