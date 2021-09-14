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Merkel, Sırbistan’dan sonra turuna Arnavutluk’la devam ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’ta düzenlenen resmi törene oturarak katıldı.

Sozcu.com.tr
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Merkel, Sırbistan’dan sonra turuna Arnavutluk’la devam ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkan ziyareti kapsamında Sırbistan'ın ardından Arnavutluk'a geldi.

Başkent Tiran'da Başbakan Edi Rama’nın resmi törenle karşıladığı Merkel'in, Arnavutluk Devlet Sarayı’nda (Pallati i Brigadave) yapılan resmi törene sandalyede oturarak katılması dikkat çekti. Resmi törenin ardından Şansölye Merkel ile Başbakan Rama önce ikili, ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

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