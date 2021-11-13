Merkel’den aşı olmayanlara çağrı: Bir kez daha düşünün

Almanya Başbakanı Angela Merkel, paylaştığı videolu mesajında corona aşısı yaptırmayanlara seslenerek, "Bir kez daha düşünün" dedi. Merkel, "Durum beni çok endişelendiriyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız. Salgının sonbahar ve kış dalgasını kırmak için ulusal düzeyde çaba gösterilmeli" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da corona virüsü salgınında zirveyi gören günlük vaka sayıları hükümeti yeniden harekete geçirdi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn dün alınan yeni önlemleri açıklarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel’den de videolu mesaj geldi. Başbakan Merkel, “Birlikte hareket edersek, hem kendimizi hem de yakınlarımızı bu kış salgından kurtarabiliriz” dedi.

Aşılama oranının düşük olduğu bölgelerde vaka artışının olduğunu, yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını ve yüksek sayıda ölüm sayılarının kayda geçtiğini belirten Merkel, salgının seyrinin durdurulmaması halinde sağlık çalışanlarının ve sağlık siteminin zorlanacağını söyledi.

‘ZOR HAFTALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ’



“Durum beni çok endişelendiriyor” diyen Merkel, “Zor haftalarla karşı karşıyayız. Salgının şiddetli sonbahar ve kış dalgasını kırmak için ulusal bir çabaya ihtiyacımız var. Eyaletler ve federal hükümet birlikte çalıştığında ve tek tip kurallara bağlı kalındığında bu bize her zaman yardımcı oldu” şeklinde konuştu.

Federal ve eyalet hükümetlerinin salgında ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, geç kalınmadan ek önlemlerin alınması gerekiyorsa bir an önce karar verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

‘EN ETKİLİ YOL AŞI’



Merkel, “Salgın ancak daha yüksek bir aşılama oranıyla kontrol altına alınabilir. Portekiz ve İspanya gibi ülkeler bunu göstermiştir. Aşı mantıklıdır ve dayanışma gösterir. Henüz aşı olmamış herkese acilen çağrıda bulunuyorum. Aşı olmak için bir kez daha düşünün. Bir yıl önceki benzer ciddi durumun aksine şimdi elimizdeki salgınla mücadelenin en etkili yolu aşı olmaktır” dedi.

Salgına karşı zamanla yarıştıklarını belirten Başbakan Merkel, hatırlatma dozlarının da “salgının şiddetli sonbahar ve kış dalgasını kırmak için gerçek bir şans” olduğunu söyledi.

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