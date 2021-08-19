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Merkel’den Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e ziyaret

Almanya'yı 2005'den beri yöneten ve bu yıl siyaseti bırakma kararı alan Başbakan Merkel, BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i ziyaret etti.

SOZCU.COM.TR
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Merkel’den Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e ziyaret

Gelecek ay yapılacak seçime hazırlanan Almanya’da koltuğunu devretmeye hazırlanan Angela Merkel bugün dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirdi.

Merkel, BioNTech’in çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bir yıl gibi kısa bir sürede Covid-19 salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech’in Marburg’daki üretim tesislerini ziyaret eden Merkel, burada şirketin kurucuları ve aşının mimarları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le bir araya geldi.

Merkel, Uğur Şahin’le uzaktan selamlaştı.

AR-GE ve üretim çalışmalarını yakından inceleyen Merkel, Şahin ve Türeci ile sosyal mesafeye uyarak selamlaşırken daha sonra maske, gözlük ve kostüm giyerek bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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