Merkel’den Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e ziyaret

Almanya'yı 2005'den beri yöneten ve bu yıl siyaseti bırakma kararı alan Başbakan Merkel, BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i ziyaret etti.

SOZCU.COM.TR

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Gelecek ay yapılacak seçime hazırlanan Almanya’da koltuğunu devretmeye hazırlanan Angela Merkel bugün dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bir yıl gibi kısa bir sürede Covid-19 salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech’in Marburg’daki üretim tesislerini ziyaret eden Merkel, burada şirketin kurucuları ve aşının mimarları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le bir araya geldi.

AR-GE ve üretim çalışmalarını yakından inceleyen Merkel, Şahin ve Türeci ile sosyal mesafeye uyarak selamlaşırken daha sonra maske, gözlük ve kostüm giyerek bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.