Merkel’in sözleri Almanya’yı karıştırdı

Almanya Başbakanı Merkel, yeni corona kurallarını açıklarken, “Genel olarak, aslında bu yıl seyahat etmemeniz konusunda bir tavsiyede bulunduğumuz gerçeğini gizlemiyorum” dedi.

Merkel, bunun için yasal düzenlemelerin ya da kuralların getirileceğini de sözlerine ekledi. Bu sözler, bir anda Alman medyasında gündem oldu. Çünkü, dünyanın en çok tatil yapan milleti olan Almanlar şok geçirmişti.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DÜZELTTİ

Salı akşama doğru Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, konuyla ilgili apar topar bir açıklama yaptı ve “Başbakan Merkel, bütün yılı kast etmedi, sadece önümüzdeki Paskalya ve sonraki haftaları kastetti” dedi.

Ancak Merkel toplantıda açık açık “Bu yıl” ifadesini kullanmış ve havayollarının test zorunluluğu ile ilgili konuda ise, henüz yasal zorunluluk getiren düzenlemenin kaldırılmadığını belirtmişti.

Merkel ayrıca Mallorca’nın açılmasın da değindi ve İspanya'nın bir kısmının açılıp bir kısmının açılmamasının risk bölgesi tanımlamalarında sorunlar yarattığını söyledi.

ZATEN AŞI PASAPORTUYLA GİDİLECEK

Merkel'in tam olarak ne demek istediğini zaman gösterecek. Ancak sadece AB aşı pasaportunu kabul edilecek ülkelerin bu alanda öncelik alacak olması da, Türkiye için ikinci bir turizm darbesi olacak. AB Aşı Pasaportu 1 Haziran'da başlayacak ve bununla birlikte AB içinde seyahat ile turizm kısıtlamaları kalkacak.

UĞUR ŞAHİN: SONBAHARA BİTER

Bu arada, aşıya ilk onay alan BioNTech'in kurucusu Prof. Uğur Şahin, Almanya'daki kısıtlamaların ancak sonbaharda kalkabileceğini söyledi. Welt am Sonntag Gazetesi'ne bir açıklama yapan Şahin, “Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok ülkede, yaz sonuna kadar muhtemelen artık kısıtlamalarla yaşamak zorunda kalmayacağız. Mutasyonlar olacak ama bunların çok korkutucu olacağını sanmıyoruz” dedi. BioNTech’in kurucu ortaklarından Özlem Türeci ise, bütün dünyada durumun kontrol altına alınmasının en az bir yıl süreceğini söyledi.