Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de sosyal mesafe uygulaması yeniden başladı

Suudi Arabistan’da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe kuralı yeniden uygulanmaya başladı.

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Suudi Arabistan, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamaları yeniden uygulamaya koydu. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığı Sözcüsü Hani Haydar, kutsal mekanlarda tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kuralının yeniden uygulanmaya başladığını açıkladı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de ibadet sırasında sosyal mesafenin korunması için yerlere etiketler yapıştırıldı.

Suudi Arabistan'da dün 744 vakanın tespit edilmesiyle Ağustos ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Salgının başlamasından bu yana toplam 555 bin 417 vakanın tespit edildiği ülkede toplam can kaybı sayısı 8 bin 874'e ulaştı.

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