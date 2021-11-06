Mezarına özel oda yapıldı, aracıyla birlikte gömüldü

Meksika'da hayatını kaybeden balıkçı, vasiyeti üzerine oğlunun hediye ettiği ancak sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyonetiyle birlikte gömülürken, cenazede çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

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Meksika'nın batısındaki Baja California Sur eyaletinde yer alan Comondu şehri ilginç bir cenaze törenine sahne oldu.

Hayatını kaybeden Adan Arana adlı balıkçının son dileği gerçek oldu. Vasiyeti üzerine Arana, kısa süre önce oğlunun hediye ettiği fakat sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyoneti ile birlikte gömüldü.

YENİ ARACINI KULLANAMIYORDU

Adan'ın cenazesine katılan arkadaşları, yaşlı adamın işinde çok başarılı olduğunu belirterek, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeni aracını kullanamadığını ifade etti.

MEZARINA ÖZEL ODA YAPILDI

Arana'nın vasiyeti üzerine gerçekleştirilen kamyonetli defin işlemi için önce mezara özel bir oda inşa edildi. Daha sonra Arana'nın tabutu kamyonetin kasasına yerleştirildi ve kamyonet vinç yardımıyla mezara indirildi.

Cenaze töreni ve defin işlemi sırasında çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, Arana'nın kamyoneti ile birlikte mezara yerleştirildiği görüldü.

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