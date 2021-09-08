Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlanıyor: Zülfü Livaneli de törene katıldı

Theodorakis’in yakın dostu Zülfü Livaneli de törene katılan isimler arasında yer aldı. Kişisel Twitter hesabında gözlemlerini aktaran Livaneli, kiliseye çok az insan alındığını söyledi. Livaneli, “Dışarıda yağmur altında halk onun şarkılarını söylüyor, kilisede rahipler ilahi okuyor. Protokolde George Papandreu ve Maria Farandouri ile törendeyiz” ifadelerinde bulundu.

Livaneli, törenden yansımaları da paylaşırken, “Herkes çok üzgün. Cumhurbaşkanı ve Komünist Partisi başkanı konuşmalar yapıyor” bilgisini paylaştı.