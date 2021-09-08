Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlanıyor: Zülfü Livaneli de törene katıldı
Geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yuman Yunan müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Mitropolis Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan isimler arasında Zülfü Livaneli de yer alıyor
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Yunan müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis, Mitropolis Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Mikis Theodorakis'in cenazesinin kendi isteği üzerine Girit Adası'nda bulunan Hanya şehrine, ebeveynleri ve erkek kardeşinin yanına defnedilmesine karar verilmişti.
ZÜLFÜ LİVANELİ DE KATILDI
Bugün, Theodorakis'in cenaze töreni sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlendi.
Theodorakis’in yakın dostu Zülfü Livaneli de törene katılan isimler arasında yer aldı. Kişisel Twitter hesabında gözlemlerini aktaran Livaneli, kiliseye çok az insan alındığını söyledi. Livaneli, “Dışarıda yağmur altında halk onun şarkılarını söylüyor, kilisede rahipler ilahi okuyor. Protokolde George Papandreu ve Maria Farandouri ile törendeyiz” ifadelerinde bulundu.
Livaneli, törenden yansımaları da paylaşırken, “Herkes çok üzgün. Cumhurbaşkanı ve Komünist Partisi başkanı konuşmalar yapıyor” bilgisini paylaştı.