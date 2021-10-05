Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tüm ikazlara rağmen Yunanistan'ın taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürdüğünü belirterek "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

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Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’nın 8’incisi, Gürcistan’ın Telavi kentindeki Tsinandali bölgesinde gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un katıldığı toplantının sonunda ‘Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi’ imzalandı, ortak basın toplantısı düzenlendi.

“BÖLGENİN GELECEĞİNİ KONUŞTUK”

Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze’nin ev sahipliğinde önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

* Kafkasya’nın önemli ülkesi Gürcistan’da yaptığımız toplantının ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum.

* Savunma ve güvenlik başta olmak üzere tüm ilişkilerimizi toplantılar sırasında gerek mevcut şekliyle gerekse neler yapılabileceği bakımından değerlendirme fırsatı bulduk.

* Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye başta olmak üzere geniş bir perspektifle olaylara bakarak bölgenin barışı, istikrarı ve geleceği konusunda neler yapılabileceğini değerlendirdik.

Üç ülkenin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çeken Bakan Akar, “Üç ülkenin de yer aldığı bu coğrafya, petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve dünyanın diğer bölgelerine ulaştırılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu bölgenin barış ve istikrar içinde olması sadece bizler için değil, tüm bölge ülkeleri için de önem arz ediyor” diye konuştu.

“İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın savunma alanında müşterek iş birliğinin esas ve ilkelerini belirleyen ‘Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası’nın geçen yıl imzalandığını hatırlatan Akar, şu ifadeleri kullandı:

* Bu mutabakat muhtırası işlerimizi son derece kolaylaştırmaktadır. Özellikle savunma ve güvenlik alanında çok önemli mesafeler kat etmiş bulunuyoruz.

* Bu çerçevede Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında her geçen gün derinleşmekte olan ve kapsamı genişleyen ilişkilerimizin başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda çok daha ileri seviyelere geleceğini de bugün yaptığımız toplantılarda müşahede ettik.

* Üç ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun bölgedeki diğer ülkeler için de örnek olmasını temenni ediyoruz.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bakan Akar, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ‘Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne’ ilişkin sorusu üzerine, Bakan Akar, “Maalesef komşumuz Yunanistan, Girit’in doğusu, Kıbrıs’ın güneybatısında ısrarlı bir şekilde ihlal girişimlerinde bulundu. İlgili unsurlarımız tarafından tedbirler alınarak gerekli girişimler gerçekleştirildi” dedi.

“DİYALOGLA ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ”

Bakan Akar, tüm ikazlara rağmen Yunanistan’ın taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

* Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz.

* Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız.

* Ancak ülkemizin ve KKTC’nin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim.

“DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN FIRSAT”

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari, güven ve güven artırıcı görüşmelerle NATO Karargahı’ndaki Ayrıştırma Usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat, uygun birer ortam olarak nitelendiren Akar, “Sorunların sözümü için bunların devamından yanayız” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın son dönemde giriştiği ‘silahlanma yarışına’ yönelik soru üzerine de Akar, “Komşumuz Yunanistan’ın bazı ülkelerin teşvik, tahriklerine kapılarak çeşitli teşebbüslerde bulunmasının kendilerine yarar sağlamayacağının görülmesi gerekir” dedi.

Bakan Akar, açıklamasının sonunda, “Türkiye, hiçbir zaman ve hiç kimse için tehdit olmadığı gibi aksine daima güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olmuştur” diye konuştu.