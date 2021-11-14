Milyarder iş insanlarına kadın ticareti yapan sosyetik parmaklıklar ardından ilk kez konuştu

ABD'de milyarder iş insanı Jeffrey Epstein için genç kızları istismar eden ve ağına düşüren sosyetik ABD'li Ghislane Maxwell, parmaklıklar ardında ilk kez konuştu.

Sozcu.com.tr

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Aralarında Bill Gates, Donald Trump, Prens Andrew, Kevin Spacey ve Bill Clinton gibi sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin de olduğu arkadaşları Jeffrey Epstein’ın eski kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell ilk kez konuştu.

Epstein için genç kızları “ağına düşüren” ve kadın ticareti yaptığı için New York’ta hapis cezası çeken Maxwell’e Mail on Sunday’e açıklamalarda bulundu. Son 16 aydır hapiste olan Maxwell, “Ben çok güçsüzüm, kırılganım, yorgunum ve hatta ayağıma uygun ayakkabı bile vermiyorlar” dedi.

Maxwell, gardiyanların kendisine bozuk ve çürümüş yemek verdiklerini söylerken, verdikleri bir elmadan kurt çıktığını da öne sürdü. 59 yaşındaki Maxwell, “Işıkları kapatmıyorlar. Florasan ışıklar gözlerime zarar veriyor ve uyuyamıyorum. Tuvaletten fare çıkıyor” dedi.

Şartlı tahliye edilmesine dört kez ret kararı alan Maxwell, son bir buçuk yıldır şiddete maruz kaldığını da dile getirdi. Mahkeme süreci sonunda Maxwell suçlu bulunursa hayatının sonuna kadar hapiste kalacak.

2019 yılında pedofili ve cinsel saldırı suçlarından hapiste olduğu sırada intihar eden Epstein’ın ölümünden 11 ay sonra yakalanan Maxwell’in Bill Gates ve Prens Andrew gibi isimlerle yakın olduğu da biliniyor.

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