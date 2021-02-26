Milyonlarca insan ayağa kalktı: Ünlü oyuncağın adı değişti

Türkiye de dahil olmak üzere uzun bir süredir piyasada olan ve çocukların çok sevdiği Bay Patates Kafa oyuncağının ismi değişti. Oyuncağı bünyesinde tutan Hasbro isimli şirket, dün ani bir karar alarak Bay Patates Kafa oyuncağının ismini değiştirerek “Bay” ibaresini kaldırdı.

Şirket Bay Patates Kafa oyuncak ürünlerinin çatı kuruluşundan ismi değiştireceğini açıklarken oyuncakların modellerinde bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Şirket, “Oyuncak serimizden bay ifadesini çıkardık çünkü herkesin Patates Kafa dünyasına dahil olmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı. Birçok kullanıcıdan gelen şikayetler üzerine şirket sosyal medyadan Bay ve Bayan Patates Kafa karakterlerinin devam edeceğini açıklamak zorunda kaldı.

Oyuncak üzerine yayınlar yapan The Toy Insider isimli medya kuruluşunun yayın yönetmeni Ali Mierzejewski, “Bu sadece bir patates. Çocuklar oynadıkları oyuncaklarda kendilerini görmek istiyor. Birçok marka oyuncaklarını dönüştürmeye başladı bile” dedi.

LGBTQ+ DESTEKÇİLERİ MEMNUN

Gelen tepkilerin yanı sıra LGBTQ+ grupları Hasbro’nun hamlesini olumlu buldu. LGBTQ+ haklarını savunan sivil toplum kuruluşu GLAAD’ın iletişiminden sorumlu Rich Ferraro, “Hasbro, çocukların oyuncakları sadece oyuncak gibi görmesini sağlamaya yardımcı oluyor ve geleneksel cinsiyet normlarının dışında düşünmelerini istiyor” dedi.

1952 yılında piyasaya çıkan Bay Patates Kafa o zamandan beri farklı boyut ve şekillerde tüketiciye sunuldu.