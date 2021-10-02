Mısır Dışişleri’nden Türkiye açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin gelişme gösterdiğini ifade etti.

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır’ın Türkiye ile bağlarını yeniden kurmanın yollarını aradığını belirtti.

Şukri, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesine de değindi. Şukri, ‘ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi, bölgeden tamamen kopacağına dair belirtiler gösterdiğine inanmıyoruz.’ dedi.

‘MEMNUNİYET DUYUYORUM’

Şukri, Mısır ve Türkiye’nin ilişkileri normalleştirmek için çözüm bulmaya istekli olduğunu belirtirken, iki ülke arasında yapacak daha çok iş olduğunu ifade etti. Şukri, Türkiye ve Mısır arasındaki istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını kaydetti. Şukri bu durumdan duyduğu memnuniyeti de dile getirirken, yeni gelişmelere kapımız açık sinyali verdi.

Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’e destek vermesi nedeniyle başa gelen Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ile ilişkiler son derece gergindi.

Bölgesel güçler arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin İslamcılara verdiği destek yüzünden soğudu ve yaygın hükümet karşıtı sokak protestoları sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2013’te askeri olarak devrilmesiyle birlikte aşağı doğru sarsıldı. Türkiye Trablus’ta uluslararası kabul görmüş Libya hükümetini desteklerken, Mısır askeri diktatör Halife Haftar liderliğindeki bir rakibi desteklediğinde gerginlik daha da tırmandı.

BİDEN’DAN SONRA GERGİNLİK AZALMAYA BAŞLADI

İki ülke, son dönemde, ABD’de Joe Biden döneminin başlamasıyla birlikte ikili ilişkileri düzeltmek için çalışıyor. Bu hafta Ankara’dan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için yeni adımlar atıldığı vurgulandı.

İki ülke arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turu, 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmişti.

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