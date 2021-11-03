Mısır’da son teknoloji hapishane inşasına başlandı

Yıllardır siyasi tutuklular başta olmak üzere birçok kişinin şikayet ettiği Mısır hapishaneleri değişiyor. Son teknolojiyle inşa edilen yeni hapishanede kütüphane, çalışma binası ve çiftlik gibi olanaklar olacak.

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Mısır, ülkenin kötü şöhretli hapishanelerinin yerine modern, son teknoloji tesisler, bir hastane ve spor salonları içeren son teknoloji bir hapishane kompleksi inşa etmeye başladı.

Binlerce siyasi mahkumun tutuklu olduğu Mısır’da hapishanelerin durumu oldukça kötü. Rejim yetkilileri dahil Mısır’da halk ve hükümet hapishanelerin düşük standartlarından şikayetçi. Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de gözaltında tutulduğu sürede hayatını kaybetmişti.

KÜTÜPHANE, EĞİTİM MERKEZİ VE ÇİFTLİK BULUNUYOR

Kahire’nin kuzeyindeki Wadi Natroun vadisinde kurulacak olan hapishane kompleksinin titizlikle temizleneceği belirtilirken, kütüphane, eğitim merkezi ve hatta bir çiftliğe sahip olacak.

Eski politikacı ve gazeteci Khaled Daoud, fotoğrafları gördüğünde ağladığını söyledi. Nisan ayında serbest bırakılmadan önce Kahire’nin korkulan Tora hapishanesinde 18 ay geçiren Daoud, “Hapisteyken bile şanssızdım. Yanlış zamanda tutuklandım.” dedi.

Yeni hapishane kompleksinin 400 dönümden fazla bir alanı kapladığı ve sekiz ayrı hapis bölümüne sahip olduğu bildirildi. Konuyla ilgili yetkililer, mahkumların burada rahatlıkla çalışabileceğini ve vatandaşların ortalama ücretinin oldukça üzerinde gelir elde edebileceklerini vurguladı.

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