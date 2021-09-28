Mitsotakis deprem bölgesinde: Girit Adası’ndaki hasar en az 30 milyon euro

Yunanistan’ın Girit Adası’nda dün ve bugün sabah meydana gelen depremlerin ardından öğle saatlerinde bölgeye giden Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Archanes Asterousia belediyesine bağlı Houdetsi Köyü’nde vatandaşlar ve kriz masası ile bir araya geldi. Mitsotakis deprem bölgesini gezdi ve “Bölgeye acil olarak 30 milyon euroluk yardım çıkartıyoruz, hasar tespit çalışmaları ile birlikte yardımları başlatıyoruz” dedi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos mitsotakis bugün akşam saatlerinde iki gündür depremlerle sarsılan ve 1 vatandaşın ölümüne yaklaşık 1000 evin hasarına neden olan deprem bölgesini ziyaret etti.

Mitsotakis'i adada Girit Bölge Valisi ve Belediye Başkanı Manolis Kokkosalis ile kriz masası yöneticileri karşıladı. Mitsotakis depremden en çok etkilenen Arkalochori kentinde incelemelerde bulundu, çadır kentdeki vatandaşları ziyaret etti.

Kullanılamaz hale gelen okullar ile girilemez hale gelen evler için acil olarak 30 milyon euro yardım yapılacağını belirten Mitsotakis konu ile ilgili Alt Yapı Bakanlığı'ndan 56 mühendisin çalışmalara başladığını söyledi.

Özellikle Girit’te ve depremden etkilenen bölgelerde, altyapıdan sorumlu Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı George Karagiannis, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’in emriyle ilk olarak deprem mağdurlarına 2 bin – 14 bin euro yardım yapılacağını açıkladı.