Monako’da kara bulutlar dağılmadı

Monako'da Prenses Charlene'in belirsizliği ve gizemli hastalığı konuşulmaya devam ediyor... Aylardır Afrika'da olan ve kısa bir süre önce Monako'ya dönen Prenses Charlene, sosyal medya hesabından çocuklarının doğum günü partisine de katılamadı.

Sozcu.com.tr

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Monako Prensliği’nde Prenses Charlene gizemi ve muamması devam ediyor… 10 ay boyunca Güney Afrika’da kalan ve orada rahatsızlanarak Monako’ya ancak geçen ay geri dönen Prenses Charlene’in gizemli hastalığı konuşulmaya devam ediyor.

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Prens Albert ile evliliğinin sallantıda olduğuna dair iddiaların konuşulduğu Prenses Charlene, Monako’ya döndükten sonra bir bakım merkezinde tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 aydır tedavi altında olan Prenses Charlen’in ikizlerinin doğum günü partisine de katılamadığı ortaya çıktı.

Instagram hesabı üzerinden çocuklarının video ve fotoğrafını paylaşan Prenses Charlene, “Bebeklerimin doğum günü kutlu olsun. Bu harika çocuklar için Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Çok şanslıyım. Sevgiler, anneniz” mesajını paylaştı.



64 yaşındaki Prens Albert de, eşinin fiziksel ve ruhsal olarak çok yıprandığını söyledi. People dergisine konuşan Prens Albert, çocukların doğum gününde annelerinin yanlarında olmadığını söyledi.

Albert, “Umudumuz Prenses Charlene’in Noel zamanı yanımıza gelmesi. Fakat henüz bu konuda net bir tarih yok” dedi.

Güney Afrika’da rahatsızlanan ve “ölümün eşiğinden dönen” Prenses Charlene 10 ay Güney Afrika’da kaldıktan sonra geçen ay Monako’ya dönmüş ve dönmesiyle birlikte Avrupa’da bir bakım merkezine kaldırılmıştı.

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