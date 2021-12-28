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Motosikletli kapkaççı dehşet saçtı

Mısır’ın başkenti Kahire’de telefonunu çaldığı kız öğrenciyi ve arkadaşını sürükleyen motosikletli kapkaççı, kendisini durdurmaya çalışan kadına da çarptı.

Yayınlanma: 00:00 - 28 Aralık 2021 Güncellenme:
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Başkent Kahire'nin güneyinde yer alan Helvan şehrinde motosikletli bir kapkaççı, cep telefonunu çaldığı kız öğrenciyi ve arkadaşını yerlerde sürüklerken, kendisini engellemeye çalışan bir kadına da çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızın cep telefonunu çalmaya çalıştığı öğrencinin çantasının motosiklete sıkıştığı ifade edilerek, kızın ve kızı kurtarmak isteyen arkadaşının kapkaççı tarafından sürüklendiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mısır polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve hırsızın en kısa sürede yakalanması için dedektiflerle ortak çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

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