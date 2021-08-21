MSB’den Atatürk’ün sözüyle Kabil paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözüyle birlikte Türk askerinin Kabil'de sivillerin bebeklerine yardım ettiği fotoğrafları paylaştı.

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Taliban’ın yönetimi devraldığı Afganistan’da, Türk askerinin görevine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı.

MSB’nin açıklamasında, “Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda güvenliğin sağlanması ile birlikte tahliye uçuşları da sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Kabil'den tahliye işlemlerine devam ediyor” denildi.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜYLE KABİL PAYLAŞIMI

MSB, Türk askerlerinin bulunduğu Kabil’den fotoğrafları da resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir” sözüne yer verilen sosyal medya paylaşımında askerlerin, sivillerin bebekleriyle ilgilendikleri fotoğraflara yer verildi.