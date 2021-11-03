Mucize kurtuluş: 4 yaşında 18 gün sonra bulundu

Ailesiyle birlikte Avustralya'nın uzak bir bölgesinde kamp yaparken ortadan kaybolan 4 yaşındaki Cleo Smith, 18 gün sonra sağlıklı bir şekilde bulunurken konuyla bağlantılı bir kişi göz altına alındığı bildirildi.

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Batı Avustralya eyaletinde 16 Ekim’de ailesiyle gittiği kamp yerinde kaybolan ve 18 gündür aranan 4 yaşındaki Cleo Smith'in Carnarvon kasabasındaki bir evde “sağlıklı” olarak bulunduğu açıklandı.

Batı Avustralya Eyalet Polisi, Carnarvon’un kuzeyindeki bir kamp yerinde ailesinin kurduğu çadırdan kaybolduktan sonra 18 gündür aranan Smith’in bulunduğunu açıkladı. Emniyet Müdür Vekili Col Blanch, yaptığı açıklamada, bir eve yerel saatle 01.00'de operasyon düzenleyen polis ekiplerinin, odalardan birinde 4 yaşındaki Smith'i bulduklarını duyurdu.

WA Eyalet Polisi, 16 Ekim’de Carnarvon’un kuzeyindeki bir kamp yerinde ailesinin kurduğu çadırdan kaybolduktan sonra geniş çaplı aramalara rağmen bulunmayan kız çocuğu ile ilgili açıklamada bulundu.

36 YAŞINDA BİR ADAM GÖZALTINDA

WA Emniyet Müdür Vekili Col Blanch’un yazılı açıklamasında, Carnarvon’taki bir eve yerel saatle 01.00'de operasyon düzenleyen polis ekiplerinin, odalardan birinde 4 yaşındaki Smith'i bulduklarını duyurdu.

Blanch, Smith’in bulunduktan kısa süre sonra ailesine teslim edildiğini söyledi.

Polis, Smith’in ailesiyle hiçbir bağı bulunmayan 36 yaşında birini gözaltına aldıklarını duyururken, Avustralya genelinde düzenlenen arama çalışmalarına 100 polis memuru ve askeri gözetleme uçaklarının da katıldığını açıkladı. Öte yandan, kayıp Cleo ile ilgili bulanlara 1 milyon Avustralya doları ödül teklif edilmişti.

HER YIL 25 BİN KİŞİ KAYIPLARA KARIŞIYOR

Yetkililere göre, Avustralya’da her yıl yaklaşık 25 bin çocuk veya genç kaybolurken, 18 gün sonra sağ bir şekilde bulunması çok nadir karşılaşılan bir durum.

Newcastle Üniversitesi’nde kriminoloji doçenti Xanthe Mallett, “Canlı olarak kurtarılma olasılığı çok düşüktü ve günler geçtikçe azalıyordu” dedi.

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