Münih’te patlama: Yaralılar var

Almanya'nın popüler kentlerinden Münih'te eski bir bomba patladı. Olayda en az 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Münih polisi bugün bir açıklama yaparak kentin popüler tren istasyonlarının yakınındaki bir köprü yakınında patlama meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişinin patlama sırasında yaralandığı kaydedildi.

Münih İtfaiyesi ve Münih Polis Departmanından yapılan açıklamada, Donnersbergerbrücke Tren İstasyonu yakınlarındaki bir inşaat alanında patlama meydana geldiği ve 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Patlama dolayısıyla demiryolu ve tren seferlerinin aksadığı da belirtildi.

Bölgeye sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. Alman medyası, patlamanın İkinci Dünya Savaşından kalma bir bombanın, inşaat alanında infilak etmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.





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