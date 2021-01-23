Mutasyonlu virüs Almanya’da yayılıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Kliniği, 14 hasta ve personelde “mutasyona uğramış İngiliz virüsü” nedeniyle karantinaya alındı.

Mutasyonlu corona virüsünün saptanmasının ardından Cuma günü klinikte karantina kuralları uygulanmaya başladı. Sadece hastalarda değil, bazı çalışanlarda da yeni tip virüsün semptomları görüldü. Klinik personeline, sadece “ev- işyeri arasında gidip gelme” koşuluyla, dışarı çıkma izni veriliyor.

TOPLU TAŞIMA YASAK

Personel, bisikletle ya da sadece kendi arabasıyla gidip gelecek. Toplu taşıma kullanamayacak. Toplum içine çıkmayacak. Bugünden itibaren kliniğe yeni hasta da alınmayacak. Acil durumdaki hastalar ise diğer hastanelere nakledilecek.

Kliniğe giriş- çıkışlar da kontrol altına alındı ve içeriye kimsenin girmesine izin verilmiyor. Hastaneye malzeme getiren ya da hastanenin çeşitli işlerini yapan firmalara da izin yok.

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