Müzik festivalinde izdiham: Birbirlerini ezdiler

ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde Travis Scott konseri sırasında yaşanan izdihamda insanlar ezildi. Olaylar sırasında yüzlerce kişinin yaralandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Cuma gecesi Teksas’ta rap yıldızı Travis Scott’ın tüm biletleri tükenen Astroworld Festivali’nin açılış gecesinde izdiham yaşandı. Yetkililer, izdiham sırasında en az sekiz kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena gazetecilere verdiği demeçte, olayların, Travis Scott NRG Park’ta sahneye çıktıktan hemen sonra yaşandığını söyledi.

Geçen yıl Covid nedeniyle yıllık kitlesel etkinliğin iptal edilmesinin ardından bu yıl Mayıs ayında biletler satışa çıktıktan sonra bir saat içinde tükenmişti. Yetkililer, etkinliğe yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını açıkladı.

CBS News, Houston İtfaiyesi’nin izdiham sırasında 11 kişinin kalp krizi geçirdiğini belirtti. Yaralıların bazılarının tedavisinin etkinlik alanında yapıldığı ifade edilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılar arasında 10 yaşından küçük çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Houston’da sahnede bir performans devam ederken, sağlık görevlileri kalabalığın içinde yerde birkaç kişiye kalp masajı yaptığı video da sosyal medyada paylaşıldı.

İzdihamın ardından konserin iptal edildiği bildirildi.

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