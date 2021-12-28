Myanmar’da darbe karşıtı ünlü yıldıza hapis cezası

Yakışıklılığıyla özellikle genç kızlar arasında popüler olan ünlü model ve oyuncu Paing Takhon, Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yaptığı darbeye karşı düzenlenen protestoların dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Sozcu.com.tr

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Myanmar’da darbeye karşı düzenlenen gösterilere katılan ünlü yıldız Paing Takhon, üç yıl hapse mahkum edildi.

Takhon'un avukatı, Yangon'daki mahkemenin bugün ünlü oyuncuya ağırlaştırılmış hapis cezası verdiğini duyurdu.

Ordunun, 2020'deki seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta düzenlediği darbe, ülke genelinde büyük protestolara yol açmış, polis şiddeti sonucu 1100'den fazla kişi hayatını kaybederken 7000'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

ASKERLER EVİNİ BASMIŞTI

Darbeye karşı çıktıkları için hapse atılan isimler arasında, oyuncu ve yazarlar dahil birçok ünlü isim de vardı. Bu isimlerden biri de yakışıklılığıyla özellikle genç kızlar arasında popüler olan 24 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Paing Takhon'du.

Myanmar’da ve komşu ülkelerde milyonlarca hayranı olan Takhon, darbeye karşı düzenlenen sokak protestolara aktif olarak katılmıştı. Takhon, nisan ayında zırhlı araçlarla evini basan askerler tarafından gözaltına alınmıştı.

Askeri darbe sonrası ordu tarafından görevden alınarak tutuklanan ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çi’nin yargılandığı davanın karar duruşması da bir süre önce ertelenmişti.

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