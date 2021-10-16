Myanmar’da darbeci General Hlaing ASEAN zirvesine katılamayacak
Myanmar'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing, ASEAN zirvesinin davetli listesinden çıkarıldı.
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Myanmar’da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing’la ilgili kritik bir karar verdi.
ASEAN zirvesine katılıp katılmayacağı konusunda kriz çıkan Hlaing davetliler listesinden çıkarıldı.
Kararın gerekçesi olarak ordu yönetiminin ülkedeki karışıklıkları sona erdirmek için yeterli çabayı ortaya koyamaması gösterildi.
26-28 Ekim tarihleri arasında Brunei’de düzenlenecek zirveye Myanmar’dan sivil bir yetkilinin davet edileceği belirtiliyor.